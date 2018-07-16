Ташкентский строительный трест реорганизован и передан горадминистрации

БАКУ /Trend/ - Строительный трест номер 12 в Ташкенте преобразован из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество и передан городской администрации.

Об этом, как передают «Новости Узбекистана», говорится в соответствующем постановлении правительства Узбекистана.

Увеличение уставного фонда строительной компании, как следует из документа, производится за счет списания имеющейся задолженности по налоговым платежам в госбюджет с формированием государственной доли не менее 51 процента. Горадминистрации Ташкента поручено осуществлять функции акционера от имени государства.



За период своей деятельности и в настоящее время «Трест 12» является активным участником строительной деятельности на рынке строительно-подрядных работ в Узбекистане. Его подразделения осуществляют строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений промышленного, гражданского, административного и жилищного назначения. В качестве генерального подрядчика трест выполняет заказы, финансируемые за счет централизованных средств: государственных капитальных вложений и приравненных к ним средств (до 90 процентов от общего объема) в том числе «под ключ». В числе таких объектов Национальная библиотека имени Навои (2011 год), стадион «Бунёдкор» (2012 год), мечеть «Минор» (2014 год), гостиница «HYATT Regency Tashkent» (2016 год).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.