Узбекистан освобождает индивидуальных предпринимателей от уплаты ряда налогов

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане указом президента страны индивидуальным предпринимателям будет предоставлен ряд новых льгот, передаёт «Подробно.uz».

Индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты фиксированного налога, уплачиваемого за каждого нанятого работника.

Кроме того, индивидуальные предприниматели, организовавшие в сельских районах, за исключением населенных пунктов численностью населения более 5 тысяч человек, деятельность по оказанию парикмахерских услуг, услуг по пошиву одежды по индивидуальным заказам, ремонту обуви, а также организовавшие общественные бани, освобождаются от уплаты всех налогов до 1 июля 2023 года.

Еще один положительный момент – индивидуальные предприниматели, впервые получившие льготный микрокредит, освобождаются от уплаты фиксированного налога в течение 6 месяцев с даты его получения.

Также индивидуальные предприниматели теперь будут уплачивать ежемесячный фиксированный налог от услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3 тонн по ставке в 2-кратном размере минимальной заработной платы.

Свою порцию льгот получили и субъекты семейного предпринимательства. Теперь они вправе без образования юридического лица нанимать до трех постоянных работников, с заключением с ними трудового договора, а также привлекать в качестве участников субъекта семейного предпринимательства без образования юридического лица других близких родственников, достигших трудоспособного возраста, включая супругов детей и внуков, достигших трудоспособного возраста, братьев и сестер, их супругов и детей, достигших трудоспособного возраста.

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