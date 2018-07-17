В Узбекистане начнут страховать безработных

17 июля 2018 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1 августа в Узбекистане за счёт Фонда содействия занятости планируют запустить систему страхования по безработице, передаёт «Подробно.uz», ссылаясь на постановление главы государства.

Данная система будет предусматривать предоставление единовременных субсидий безработным лицам, зарегистрированным в центрах содействия занятости населения, и желающим начать предпринимательскую деятельность, на оплату расходов по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации малых предприятий и микрофирм – в размере 2 минимальных заработных плат.

Кроме того, субсидии будут выделяться организациям, принявшим на работу лиц из числа социально уязвимых слоев населения, в том числе лиц с инвалидностью, сверх установленного зарезервированного минимального количества (квоты), – в размере 2 минимальных заработных плат ежемесячно за каждого принятого работника, с условием сохранения занятости принятых на работу лиц данной категории в течение не менее 12 месяцев с даты превышения минимального количества (квоты).

Субсидии будут также предоставляться работодателям для финансирования затрат на профессиональное обучение и повышение квалификации работников из числа социально уязвимых слоев населения, в том числе лиц с инвалидностью, принятых на работу по направлению центров содействия занятости населения, – в размере 3 минимальных заработных плат на каждого работника.

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