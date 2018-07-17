Иностранные инвесторы смогут получить вид на жительство в Узбекистане при покупке недвижимости

17 июля 2018 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иностранные граждане и лица без гражданства, купившие в Узбекистане недвижимость на 200 тысяч долларов и более, смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке, сообщает «Подробно.uz» со ссылкой на проект указа главы государства.

Кроме того, инвесторы, которые приобретут акции и доли хозяйственных обществ, а также создадут иностранное предприятие с вложением не менее чем 200 тысяч долларов, смогут получать многократную визу сроком до трех лет с возможностью неограниченного количества продления срока ее действия, без необходимости выезда с территории Узбекистана.

Еще одно нововведение – Министерству внутренних дел Узбекистана поручено внести предложения по внедрению порядка присвоения статуса "Почетного гражданина" иностранным лицам, внесшим значительные инвестиции в приоритетные сферы экономики страны.

Документ также предусматривает разработку предложений по выработке и реализации принципа открытости во всех ветвях власти и участию в деятельности международной организации "Партнерства открытого правительства" (Open Government Partnership).

Open Government Partnership – это международная организация, официально учрежденная 20 сентября 2011 года с целью утверждения идеалов открытого государства: развития административного профессионализма, открытого гражданскому контролю.

В создании организации участвовали 8 стран: США, Великобритания, Бразилия, Норвегия, Индонезия, Мексика, Филиппины, ЮАР. Условием вступления в организацию является принятие декларации "Открытого правительства". На сегодняшний день в нее входит свыше 70 государств.

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