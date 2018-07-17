Сфера услуг внесла наибольший вклад в рост ВВП Узбекистана

БАКУ /Trend/ - ВВП Узбекистана в первой половине 2018 года составил 152,5 триллиона сумов, что на 4,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, передаёт «Газета.uz» со ссылкой на Государственный комитет Узбекистана по статистике.

Индекс-дефлятор ВВП по отношению к ценам января-июня 2017 года составил 135,4 процента. ВВП на душу населения составил 4,6 миллиона сумов, что на 3,1 процента больше, чем в соответствующий период прошлого года.

Валовая добавленная стоимость, создаваемая отраслями экономики, составила 85,5 процента от общего объема ВВП и выросла на 5 процентов (вклад в прирост ВВП – 4,4 процентных пункта). Чистые налоги на продукты составили 14,5 процента в структуре ВВП и продемонстрировали прирост на уровне 4,5 процента (вклад в прирост ВВП – 0,5 процентных пункта)

Наибольший вклад в прирост ВВП внесла сфера услуг (1,9 процентных пункта), которая выросла на 4,4 процента относительно января-июня предыдущего года. Из нее торговля, услуги по проживанию и питанию выросли на 1,7 процента, перевозка и хранение, информация и связь – на 5,6 процента и прочие отрасли услуг – на 5 процентов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в отраслевой структуре ВВП снизилась на 0,5 процентных пункта и составила 16,7 процента.

Доля промышленности увеличилась с 26,1 процента до 30,6 процента в то время, как доля строительства сохранилась на уровне соответствующего периода предыдущего года и составила 7,4 процента.

Удельный вес сферы услуг в отраслевой структуре ВВП составил 45,3 процента и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 4,0 процентных пункта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.