Азербайджанский Xalq Bank заработал свыше 12 млн. манатов прибыли

17 июля 2018 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во II квартале 2018 года Xalq Bank продолжил стабильный рост по всем основным показателям.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, активы банка за шесть месяцев 2018 года выросли на 9,04 процента и составили 1,977 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля за II квартал вырос на 1,37 процента и достиг 1,330 миллиарда манатов. Это самый высокий показатель среди частных банков Азербайджана.

Общий капитал банка на первое июля 2018 года составил 279,693 миллиона манатов, уставный капитал - 225,078 миллиона манатов. Объем депозитов, размещенных клиентами в Xalq Bank, за первое полугодие вырос на 4,33 процента и достиг 1,221 миллиарда манатов. Банк завершил квартал с чистой прибылью в размере 12,318 миллиона манатов.

Кроме этого, в июле текущего года международное агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг Xalq Bank по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне В3 и улучшило прогноз по рейтингу до уровня «позитивный».

"Финансово-хозяйственная деятельность Xalq Bank за первое полугодие 2018 года подтверждает его ведущие позиции в банковском секторе Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Moody's: Азербайджанский Xalq Bank повысил качество активов и рентабельность
Бизнес 6 июля 14:32
Оплатите покупки картой VISA от Xalq Bank и выиграйте iРhone X
Бизнес 4 июля 15:38
Сезон подарков в Xalq Bank продолжается
Бизнес 29 июня 12:06
Пять азербайджанских банков получили рейтинг рисков контрагента от Moody's
Бизнес 27 июня 14:00
Visa International наградила Xalq Bank
Бизнес 21 июня 18:26
Выгодные кредиты в манатах от Xalq Bank
Бизнес 5 июня 12:58
Лента новостей
Национальная энергосберегающая компания Узбекистана объявила тендер
Тендеры 14:34
AMFA намерена привлечь новых инвесторов к финансированию НБКО
Бизнес 14:09
В Южной Корее разбился вертолет
Другие страны 14:06
Таможенный пост «Сыныг Корпю» на границе с Грузией работает в нормальном режиме - Госкомтаможни
Экономика 14:05
Сфера услуг внесла наибольший вклад в рост ВВП Узбекистана
Бизнес 13:58
Используемые в Азербайджане устройства с клонированными IMEI-кодами будут отключены от сети
ИКТ 13:56
Россия и Словакия обсудили работу ОБСЕ
Россия 13:48
В рамках "дорожной" карты по перспективам развития нацэкономики Азербайджана реализовано свыше 90% работ
Бизнес 13:45
АzerTelecom подписала меморандум о сотрудничестве с компьютерной академией STEP
ИКТ 13:44