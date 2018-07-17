Азербайджанский Xalq Bank заработал свыше 12 млн. манатов прибыли

БАКУ /Trend/ - Во II квартале 2018 года Xalq Bank продолжил стабильный рост по всем основным показателям.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, активы банка за шесть месяцев 2018 года выросли на 9,04 процента и составили 1,977 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля за II квартал вырос на 1,37 процента и достиг 1,330 миллиарда манатов. Это самый высокий показатель среди частных банков Азербайджана.

Общий капитал банка на первое июля 2018 года составил 279,693 миллиона манатов, уставный капитал - 225,078 миллиона манатов. Объем депозитов, размещенных клиентами в Xalq Bank, за первое полугодие вырос на 4,33 процента и достиг 1,221 миллиарда манатов. Банк завершил квартал с чистой прибылью в размере 12,318 миллиона манатов.

Кроме этого, в июле текущего года международное агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг Xalq Bank по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне В3 и улучшило прогноз по рейтингу до уровня «позитивный».

"Финансово-хозяйственная деятельность Xalq Bank за первое полугодие 2018 года подтверждает его ведущие позиции в банковском секторе Азербайджана", - отмечается в сообщении.

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