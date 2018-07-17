В Узбекистане будет введён новый механизм изъятия земельных участков

17 июля 2018 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1 сентября 2018 года в Узбекистане будет введён новый механизм изъятия земельных участков у граждан и компаний, а также процедура выплаты за это компенсации, сообщает «Подробно.uz» со ссылкой на проект указа главы государства.

Согласно новому механизму, принятие решений об изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд допускается исключительно после проведения открытого обсуждения с заинтересованными лицами, земельные участки которых планируется изымать, а также оценки выгод и издержек.

Кроме того, снос жилых, производственных помещений, иных строений и сооружений, принадлежащих физическим и юридическим лицам, при изъятии земельных участков разрешается после полного возмещения рыночной стоимости недвижимого имущества и убытков, причиненных собственникам в связи с таким изъятием.

При этом убытки, причиненные физическим и юридическим лицам в результате вынесения незаконного административного акта государственного органа (должностного лица), подлежат возмещению государством, в первую очередь за счет внебюджетных средств соответствующих органов.

Главное – вводится принцип защиты добросовестного приобретателя, в соответствии с которым запрещается истребование имущества у добросовестно действовавшего лица, если данное лицо приобрело имущество на возмездной основе с соблюдением норм закона без применения последствия недействительности сделок.

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