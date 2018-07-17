В рамках "дорожной" карты по перспективам развития нацэкономики Азербайджана реализовано свыше 90% работ (версия 2)

17 июля 2018 15:37 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Государственные структуры в Азербайджане реализовали 92 процента мер, отраженных в «Стратегической дорожной карте по перспективам развития национальной экономики».

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, представляя итоги мониторинга исполнения мероприятий, предусмотренных на 2017 год в "дорожной" карте.

Это очень высокий показатель, считает Гасымлы. Директор центра отметил, что по 2017 году уровень реализации мер составляет 86 процентов, 12 процентов мер были исполнены частично, а два процента - не реализованы.

В 2017 году в рамках первой цели “Стратегической дорожной карты по перспективам национальной экономики” - усиление фискальной устойчивости и принятие устойчивой монетарной политики - полностью реализованы 67 процентов работ, 25 процентов реализованы частично, а восемь процентов - не реализованы. По второй цели (Реформы в госпредприятиях и в целом в сфере приватизации) полностью реализованы 71 процент работ, а 29 процентов - частично.

По третьей цели (развитие человеческого капитала) реализованы 100 процентов мер, а по четвертой цели (развитие благоприятной бизнес-среды) - 94 процента мер и шесть процентов частично.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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