Медицинское страхование за 199$ от A-Qroup

БАКУ /Trend/ - A-Qroup постоянно обновляет линейку страховых продуктов. Теперь медицинское страхование стало доступно каждой семье. Оплатив всего 199 долларов за каждого члена семьи, клиенты получают простой и доступный способ защиты своих родных от существенных финансовых затрат и увеличивают шанс выздоровления в случае выявления болезней, сообщает страховая компания во вторник.

Доступная цена не единственный плюс обновленной программы “Ailə”.

Важным преимуществом страхового продукта является БЕСПЛАТНЫЙ расширенный Check Up, позволяющий обнаружить самые вероятные проблемы со здоровьем. В план БЕСПЛАТНОГО Check Up входят все необходимые анализы для выявления и диагностики онкологических заболеваний, гепатита В и С, определения уровня сахара и холестерина в крови. Дополнительно, плановая сезонная вакцинация против гриппа. А также медицинский массаж до 10 процедур. “Ailə” предусматривает покрытие медицинских услуг на 10 000 манатов.

Хотим напомнить, что программа “Ailə” предназначена для семей, состоящих от трех человек и выше. Приобретая программу “Ailə”, Вы обеспечиваетесь: экстренной связью со страховой компанией путем одного клика SOS в мобильном приложении A-Qroup Mobile Concierge - одного нажатия кнопки достаточно, чтобы наши диспетчеры видели, что Вам нужна помощь, определили Вашу геолакацию и мгновенно направили врачебную бригаду клиники МediClub.

К услугам застрахованных по программе “Ailə” также: круглосуточная консультативно-диспетчерская служба, предназначенная для оперативного решения вопросов; скидки на медицинские услуги для родственников застрахованного; возможность дробного платежа при покупке программы “Ailə”.

Обновленная страховая программа “Ailə” это весьма доступный по цене полис, который призван стать самым эффективным инструментом защиты финансового благополучия вашей семьи.

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