Boston Consulting Group поможет Азербайджану в подготовке генплана Баку (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана дал старт организации работы по подготовке генерального плана Баку, говорится в сообщении комитета, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, для организации данного процесса в соответствии с мировыми стандартами, а также с целью использования передового международного опыта комитет привлекает к сотрудничеству The Boston Consulting Group (BCG) - одну из трех самых авторитетных стратегических консалтинговых компаний в мире.

Созданная в 1963 году компания BCG сегодня имеет глобальную сеть из более 90 офисов в 50 странах мира. Клиентами и партнерами BCG являются организации из частного, государственного и некоммерческого сектора во всех регионах нашей планеты. BCG имеет огромный опыт реализации проектов в различных областях городского развития: только за последние 5 лет реализовано более 550 проектов по темам планирования городского развития и зонирования, развития комфортной городской среды, мобильности жителей в городах, трансформации занятости, развития инфраструктуры, транспорта и туризма, социальной сферы и отраслевых кластеров. За последнее время данной компанией были успешно реализованы проекты для таких крупных городов, как Москва, Киев, Пекин, Стокгольм, Бостон, Нью-Йорк и т.д.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре совместно с BCG планирует организовать процесс разработки генерального плана Баку в два этапа.

На первом этапе будет проведена диагностика актуальности и полноты уже разработанных документов градостроительного и территориального планирования столицы, в первую очередь проектов «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана использования территории и зонирования города Баку», и доработана концепция развития города Баку с учетом международных практик и опыта различных городов мира. В особенности в этой работе будут учитываться приоритеты развития страны, потребность в усовершенствовании инфраструктуры, требования по развитию приоритетных отраслей. Также на первом этапе будет дана оценка необходимости уточнения законодательства Азербайджанской Республики в части градостроительных норм и правил.

Наряду с этим, будут изучены отраслевые планы развития города Баку, подготовленные соответствующими государственными ведомствами, которые будут участвовать в реализации генерального плана в будущем, будет проведена работа по их интеграции и соответствующим уточнениям.

По результатам работы, проделанной на первом этапе, будут подготовлены соответствующие проектные задания и требования для привлечения высококвалифицированных иностранных и местных организаций и экспертов по градостроительству и архитектурному планированию, охране памятников, инженерным коммуникациям, социальной инфраструктуре, экологическим вопросам и другим областям для доработки генерального плана города Баку.

На втором этапе Госkомитет совместно с BCG будет дорабатывать генеральный план столицы с привлечением авторитетных градостроительных, архитектурных, инжиниринговых компаний и экспертов на основе требований, разработанных на первом этапе. Согласно требованиям действующего законодательства, после согласования генерального плана города Баку с соответствующими государственными органами и проведения его общественных обсуждений, документ будет представлен для утверждения в кабинет министров. Согласно Градостроительному кодексу Азербайджана, после утверждения генерального плана он будет действовать в течение 20 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева уделяют особое внимание работе по разработке генерального плана города Баку. Следуя поручениям и указаниям руководства страны, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре мобилизует все доступные ресурсы для разработки генерального плана, отвечающего высоким мировым стандартам и имеющего ключевое значение для системного, устойчивого развития города Баку, а также необходимого для эффективного градостроительного планирования и регулирования, комфортного проживания горожан, сохранения исторического ландшафта и объектов культурного наследия.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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