Максим Орешкин: Бизнес - основа российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Бизнес, по сути, является основой всего российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества, сказал министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании Российско-азербайджанского делового совета.

Об этом говорится в сообщении министерства экономического развития РФ, распространенном во вторник.

Министр добавил, что Российско-азербайджанский деловой совет может выступить генератором бизнес-идей на азербайджанском направлении, аккумулятором системных вопросов и источником предложений для их разрешения.

По словам министра, деятельность деловых советов в значительной мере способствует увеличению товарооборота между двумя странами. За пять месяцев 2018 года он увеличился почти на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и превысил 900 миллионов долларов.

Орешкин отметил, что с российской стороны членами совета являются порядка 50 компаний. “Это и банки, и промышленные компании, которые заинтересованы в реализации перспективных проектов в Азербайджане”, - пояснил он.

Объем накопленных российских инвестиций в азербайджанскую экономику, продолжил министр, составляет около 1,5 миллиарда долларов. Речь идет о таких направлениях, как нефтегазовый сектор, машиностроение, фармацевтика, химическая промышленность, банковская деятельность. Азербайджанская сторона также проявляет заинтересованность в наращивании инвестиций. Прежде всего это агропромышленный сектор и туристическая отрасль.

“Основной задачей министерства является создание условий для дальнейшего развития бизнес-взаимодействия между нашими странами”, - сказал Орешкин. Определены ключевые направления двустороннего сотрудничества: это, прежде всего, устранение торговых барьеров, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств на территории Азербайджана.

В ходе заседания был избран председатель Российско-азербайджанского делового совета. Им стал глава Группы компаний “Р-Фарм” Алексей Репик.

“Кандидатура Алексея Репика на пост председателя Российско-азербайджанского делового совета как нельзя лучше подходит для реализации поставленных перед нами целей”, - подчеркнул министр.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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