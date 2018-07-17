Максим Орешкин: Бизнес - основа российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества

17 июля 2018 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бизнес, по сути, является основой всего российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества, сказал министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании Российско-азербайджанского делового совета.

Об этом говорится в сообщении министерства экономического развития РФ, распространенном во вторник.

Министр добавил, что Российско-азербайджанский деловой совет может выступить генератором бизнес-идей на азербайджанском направлении, аккумулятором системных вопросов и источником предложений для их разрешения.

По словам министра, деятельность деловых советов в значительной мере способствует увеличению товарооборота между двумя странами. За пять месяцев 2018 года он увеличился почти на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и превысил 900 миллионов долларов.

Орешкин отметил, что с российской стороны членами совета являются порядка 50 компаний. “Это и банки, и промышленные компании, которые заинтересованы в реализации перспективных проектов в Азербайджане”, - пояснил он.

Объем накопленных российских инвестиций в азербайджанскую экономику, продолжил министр, составляет около 1,5 миллиарда долларов. Речь идет о таких направлениях, как нефтегазовый сектор, машиностроение, фармацевтика, химическая промышленность, банковская деятельность. Азербайджанская сторона также проявляет заинтересованность в наращивании инвестиций. Прежде всего это агропромышленный сектор и туристическая отрасль.

“Основной задачей министерства является создание условий для дальнейшего развития бизнес-взаимодействия между нашими странами”, - сказал Орешкин. Определены ключевые направления двустороннего сотрудничества: это, прежде всего, устранение торговых барьеров, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств на территории Азербайджана.

В ходе заседания был избран председатель Российско-азербайджанского делового совета. Им стал глава Группы компаний “Р-Фарм” Алексей Репик.

“Кандидатура Алексея Репика на пост председателя Российско-азербайджанского делового совета как нельзя лучше подходит для реализации поставленных перед нами целей”, - подчеркнул министр.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Микробизнес в Азербайджане получит новые возможности для развития
Бизнес 17:58
FAO о необходимых мерах для еще большего улучшения продбезопасности в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 17:43
Оглашена дата открытия полипропиленового завода в рамках проекта SOCAR Polymer
Энергетика 17:39
Россия совместно с Казахстаном запустит новую ракету "Союз-5"
Казахстан 17:27
Узбекский и российские будут сотрудничать в операциях на мировых капитальных рынках
Бизнес 17:24
FAO и Агентство продбезопасности Азербайджана могут сотрудничать в новых сферах (Эксклюзив)
Бизнес 17:23
Лента новостей
Микробизнес в Азербайджане получит новые возможности для развития
Бизнес 17:58
Etisalat выбрала решение азербайджанской компании для развертывания туристического Wi-Fi в Дубае
ИКТ 17:57
«Vodafone Украина» внедрит решение IT-компании Азербайджана
ИКТ 17:53
Минэкологии Азербайджана оштрафовало ряд центров отдыха
Общество 17:50
Производитель золота в Азербайджане погасил почти всю кредитную задолженность
Бизнес 17:47
Украина и Турция хотят создать предприятие по производству Ан-188
Турция 17:44
FAO о необходимых мерах для еще большего улучшения продбезопасности в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 17:43
Племянник Сержа Саргсяна подозревается в похищении человека
Армения 17:39
Оглашена дата открытия полипропиленового завода в рамках проекта SOCAR Polymer
Энергетика 17:39