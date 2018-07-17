"Азербайджанские авиалинии" в очередной раз удостоены престижной награды Skytrax

БАКУ /Trend/ - Британское консалтинговое агентство Skytrax, являющееся ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов, в очередной раз подтвердил национальному авиаперевозчику Азербайджана престижный статус четырехзвездочной авиакомпании, сообщает ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) во вторник.

Это означает, что по качеству сервиса AZAL котируются наряду с признанными лидерами глобального авиационного рынка.

Кроме того, авиакомпания AZAL стала победителем в номинации «Лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и Индии». Национальный авиаперевозчик Азербайджана впервые был удостоен такой высокой оценки со стороны Skytrax.

Церемония награждения лучших авиакомпаний мира состоялась 17 июля 2018 года на официальном мероприятии World Airline Awards в Лондоне.

«Для нас большая честь и высокое признание в очередной раз получить престижную премию от такой авторитетной организации, как Skytrax. Высокая международная оценка Национального авиаперевозчика Азербайджана является показателем большого внимания и заботы Президента Ильхама Алиева, оказываемые им сфере гражданской авиации. Мы продолжим работать над улучшением качества предоставляемых услуг», - сказал Президент «Азербайджанских авиалиний» Джахангир Аскеров.

«Это потрясающе, что "Азербайджанские авиалинии" стали победителем в номинации "Лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и Индии". Авиакомпания продолжает радовать клиентов из своего базового пятизвездочного аэропорта в Баку, где AZAL развивает растущую репутацию в области качества продукции и обслуживания», - сказал генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед.

Присвоению рейтинга "4 Звезды" предшествовала оценка авиакомпании независимыми международными аудиторами по более, чем 800 критериям, охватывающим качество предоставляемых услуг и стандарты работы персонала. Оценивались такие важные для пассажира компоненты продукта авиакомпании, как сайт авиакомпании в целом, изложение информации на нем, удобство онлайн-бронирования билетов, другие услуги.

Тщательной оценке также подверглись состояние, оформление и чистота салона самолета; развлечения на борту; униформа экипажа, его отношение к пассажирам и эффективность работы. Не обошли вниманием инспектирующие лица также сервис duty free, информативность бортового журнала, качество бортового питания, комфортабельность кресел и др.

Отметим, что в мае этого года максимального пятизвездочного статуса удостоился Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, тем самым попав в список 9-ти лучших в мире и первым среди всех постсоветских стран по версии Skytrax World Airport Awards.

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