Bank Respublika провел тренинги для стартапов (ФОТО)

17 июля 2018 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стартапы всегда были двигателями бизнеса, ведь многие крупные бизнес-идеи начинали когда-то как обычные стартапы. Помимо оригинальной идеи и хорошей команды, для дальнейшей жизни стартапа нужно умение заявить о себе: нужно рассказать о своём проекте так, чтобы он заинтересовал людей, но при этом стартап должен быть максимально приближен к реальности. С этой целю, Bank Respublika совместно с UNEC организовали трехдневный тренинг в городе Гусар для стартапов обучающейся в этом учебном заведении.

В течении трех дней приглашенные эксперты рассказывали молодым предпринимателям о новейших тенденциях в сфере ИТ, объясняли как глубже понять своих клиентов и их потребности, выявить характерные преимущества продуктов и их целевую аудиторию, сформировать ценное и уникальное предложение и значительно улучшить уровень работы с клиентами. Гибкий и интерактивный формат, возможность задать все волнующие вопросы, практические задания и обмен опытом участников сделали данное событие ценным и очень интересным для всех.

«Целью тренинга было научить участников быстро адаптировать свои продукты в меняющейся бизнес-среде, оставаться всегда на переднем крае инноваций, оперативно принимая решения по развитию своих продуктов при помощи методик и инструментов, которые используют успешные компании. Мы очень рады, что за эти три дня смогли поддержать и поделиться опытом с такими талантливыми и молодыми людьми. Bank Respublika и впредь будет продолжать поддерживать и помогатьстартапам в стране», - отметил руководитель департамента маркетинга банка Али Дашдемиров.

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