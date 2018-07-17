Назначен новый вице-президент Черноморского банка торговли и развития

17 июля 2018 21:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Хасан Демирхан назначен новым вице-президентом Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

К своим обязанностям Демирхан приступил с сегодняшнего дня. Он сменил Игоря Лещукова, который занимал данную должность с ноября 2014 года. Вице-президент ЧБТР избирается сроком на четыре года.

Ранее Демирхан занимал различные должности в Исламском банке развития.

ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет пять процентов, и страна является седьмым крупнейшим акционером ЧБТР.

Отметим, что до сегодняшнего дня ЧБТР выделил на проекты в Азербайджане кредиты на 360 миллионов евро.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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