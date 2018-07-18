Снижение учетной ставки в Азербайджане может продолжиться - эксперт

18 июля 2018 07:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана может вновь снизить учетную ставку во время очередного заседания правления, считает директор учебного центра министерства по налогам страны, эксперт-экономист Фархад Амирбеков.

По словам эксперта, макроэкономические показатели благоприятны для дальнейшего снижения учетной ставки.

"С макроэкономической точки зрения ситуация стабильная. Инфляция составляет три процента, а процентная ставка - 10 процентов. Спрэд достаточно велик, поэтому, скорее всего Центральный банк пойдет на очередное снижение процентной ставки. Снижение, скорее всего, будет осторожным, как и раньше, так как это стандартная политика всех национальных банков", - сказал Амирбеков Trend в среду.

При этом эксперт добавил, что на сегодняшний день выводы можно делать только в одностороннем порядке - опираясь лишь на макроэкономические показатели.

"К сожалению, в настоящее время недоступна информация о ситуации на межбанковском кредитном рынке по процентным ставкам в манатах. Это также является одним из важных показателей, так как ликвидный межбанковский рынок показывает определенные тренды, на которые Центральный банк может опираться при принятии решений", - отметил Амирбеков.

Напомним, что 14 июня 2018 года Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку с 11 до десяти процентов. Верхний предел процентного коридора был снижен с 14 до 12 процентов, а нижний - был сохранен на уровне восьми процентов.

В феврале ЦБА снизил учетную ставку с 15 до 13 процентов, а в апреле - с 13 до 11 процентов. В следующий раз параметры процентного коридора будут обсуждаться в августе 2018 года.

При этом, как ранее отмечал глава ЦБА Эльман Рустамов, регулятор планирует продолжить снижение учетной ставки в течение года.

"Если учитывать текущий уровень инфляции, и если этот показатель сохранится до конца года, то комфортная зона учетной ставки будет восемь процентов. Но если инфляция во второй половине года достигнет прогнозируемого показателя в 6-8 процентов, а это возможно, с учетом того, что в последнем квартале года рост цен активизируется, то комфортная зона может вырасти", - сказал Эльман Рустамов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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