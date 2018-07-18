Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 300 млн манатов

18 июля 2018 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 18 июля состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 300 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будут выставлены три миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 15 августа 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 18 составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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