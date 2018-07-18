Официальный курс маната к мировым валютам на 18 июля (Версия 2)

18 июля 2018 09:58 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:12)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9794 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

18.07.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9794

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2542

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0618

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8592

1 бразильский реал

1 BRL

0.4429

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1279

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1505

1 чешская крона

1 CZK

0.0765

1 чилийский песо

1 CLP

0.2602

1 китайский юань

1 CNY

0.2535

1 датская крона

1 DKK

0.2655

1 грузинский лари

1 GEL

0.6928

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0248

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2278

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0118

100 иранских риалов

100 IRR

0.0039

1 шведская крона

1 SEK

0.192

1 швейцарский франк

1 CHF

1.6974

1 израильский шекель

1 ILS

0.4676

1 канадский доллар

1 CAD

1.2867

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6155

1 казахский тенге

1 KZT

0.0049

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1118

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4191

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0899

1 молдавская лея

1 MDL

0.102

1 египетский фунт

1 EGP

0.095

1 норвежская крона

1 NOK

0.2083

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0217

1 польский злотый

1 PLN

0.4607

1 российский рубль

1 RUB

0.0271

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2439

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3917

1 турецкая лира

1 TRY

0.3539

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0556

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1805

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0648

100 японских иен

100 JPY

1.5044

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.151

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 300 млн манатов
Бизнес 10:04
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 июля
Бизнес 09:12
Снижение учетной ставки в Азербайджане может продолжиться - эксперт
Бизнес 07:32
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 18 июля
Бизнес 17 июля 17:12
Азербайджан перейдет на режим плавающего курса маната в 2020 году
Бизнес 17 июля 16:37
Банковские металлы в Азербайджане подешевели
Бизнес 17 июля 10:48
Лента новостей
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии в расширенном составе
Политика 10:42
В Узбекистане будет создана компания по строительству объектов в секторе образования
Бизнес 10:30
В Азербайджане создан агропромышленный комплекс по табачной продукции
Бизнес 10:29
В Азербайджане создана компания ответственная за хлопковую отрасль
Бизнес 10:28
Объем торгов государственными ценными бумагами на KASE увеличился
Бизнес 10:26
В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии один на один (ФОТО)
Политика 10:22
Торговый сектор лидирует по количеству новых малых предприятий в Узбекистане
Бизнес 10:17
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 300 млн манатов
Бизнес 10:04
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии (ФОТО)
Политика 09:59