Узбекистан поможет Афганистану в восстановлении текстильной индустрии

БАКУ /Trend/ - В Министерстве внешней торговли Узбекистана прошли переговоры с делегацией Исламской Республики Афганистан с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития и взаимодействия в торгово-экономических отношениях между странами, сообщили в среду в Минвнешторге.

На встрече была отмечена наблюдаемая положительная динамика во взаимной торговле. По итогам прошлого года, двусторонний товарооборот увеличился на 19 процентов и составил 617,1 миллиона долларов. Как было подчеркнуто заместителем министра внешней торговли Сахибом Саифназаровым, Узбекистан и Афганистан имеют возможность продолжить эту динамику при условии создания всех необходимых благоприятных условий для развития торгово-экономического сотрудничества.

В ходе переговоров узбекская сторона внесла ряд предложений, среди которых привлечение афганских инвесторов по принципу государственного-частного партнерства, а также создание приграничной торговой зоны.

Кроме того, афганской стороне было предложено начать проработку вопроса установления режима свободной торговли между странами. Также делегация Афганистана выразила надежду на содействие Узбекистана в восстановлении и развитии текстильной отрасли, а именно в обмене опытом в этой сфере и в подготовке кадров

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