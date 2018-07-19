Приток иностранного капитала в Китай показывает умеренный рост на фоне спада ПИИ в мире

БАКУ /Trend/ - Китай на фоне депрессии прямых иностранных инвестиций (ПИИ) продолжает достигать успехов в привлечении и использовании иностранного капитала благодаря огромному потенциалу внутреннего рынка, реализации ряда мер открытости и улучшению инвестиционной среды, сообщает газета People's Daily.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в июне выпустила «Доклад о мировых инвестициях за 2018 год», в котором показано, что ПИИ в 2017 году в глобальных масштабах составили 1,43 триллиона долларов, что на 23 процента меньше, чем в прошлом году, подвергшись редко встречаемому падению два года подряд. В сравнении с этим, по данным доклада, в 2017 году Китай привлек ПИИ в рекордном размере 136 миллиардов долларов. В первой половине этого года объем фактического использования Китаем иностранного капитала составил 446,29 миллиарда юаней, продолжив свой рост.

«Одним из основных факторов возрастающего привлечения капиталовложений в Китай служит увеличение рыночных возможностей», - считает профессор Университета международной экономики и торговли Сан Байчуань. В будущем Китай еще долго будет находиться в периоде подъема развития, что подразумевает огромный внутренний спрос на высококачественные услуги, такие как информационные, медицинские, здравоохранительные, финансовые, культурные и т.д. А транснациональные компании имеют определенные преимущества в этих областях.

Недавно британская компания British Petroleum (BP) объявила, что в ближайшие пять лет планирует построить еще 1000 АЗС и по возможности начнет предоставлять услуги по зарядке электромобилей в Китае. Расположенный в городе Сюйчжоу завод американской корпорации Caterpillar уже стал ее крупнейшим центром в мире по производству экскаваторов. По отчету Starbucks о своих доходах за первый квартал в 2018 году, доходы компании в Китае выросли на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай стал крупнейшим рынком и одним из главных импульсов роста бизнеса Starbucks за пределами США.

Согласно «Отчету по деловой среде в Китае в 2018 году», выпущенном Американской торговой палатой в Китае в этом году, благодаря хорошим результатам китайской экономики, 64 процента компаний-членов палаты указали, что их доходы возросли, а 75 процентов компаний-респондентов указали, что они достигли рентабельности. Эти два показателя стали самыми высокими за последние три года.

В недавно обновленном негативном списке иностранных инвестиций сократилось 15 пунктов из предыдущего негативного списка, выпущенного в 2017 году, и значительно расширился доступ к рынку в 22 областях.

“Реализация ряда мер открытости в бытовом потреблении, производственной и сервисной индустрии позволяет иностранным инвестициям участвовать в широком спектре отраслей”, - главный научный сотрудник Китайского центра по международному экономическому обмену Чжан Яньшэн.

Недавно британская трансграничная компания по сбору платежей «World First» подала заявку Народному банку Китая, чтобы выйти на рынок сторонних платежей. Это означает, что сторонний платеж в Китае также открыт для иностранных инвестиций.

В новом негативном списке иностранных инвестиций отменены ограничения на долю иностранного капиталовложения в производство автомобилей на новых источниках энергий. Компания Tesla стала первым основанным в Китае автомобильным предприятием целиком на капитале одного собственника после ослабления Китаем ограничения на иностранные акции в автомобильной промышленности.

По мнению начальника департамента по инвестициям и предприятиям ЮНКТАД Чжань Сяонина, объявив о серии мер по упрощению и привлечению инвестиций, Китай, как ожидается, останется на высоком уровне в отношении привлечения ПИИ под их содействием.

Китай привлекает зарубежные инвестиции посредством улучшения инвестиционной среды, укрепления стыковки с международными экономическими и торговыми правилами, повышения прозрачности и других мер.

С конца июня этого года в Китае упростились процедуры коммерческого учета и регистрации предприятия, что позволило значительно сократить время и затраты на рабочую силу.

В мае прошлого года Китай запустил экспериментальный проект по замене проверки импортируемой косметики ее постановкой на учет, в результате чего срок импорта товаров сократился от двух месяцев по меньшей мере до пяти рабочих дней.

Более справедливая, прозрачная и удобная рыночная среда усиливает уверенность зарубежных предприятий в углублении развития китайского рынка. Согласно докладу Американской торговой палаты в Китае, почти 60 процентов опрошенных компаний указали, что Китай для них является одним из трех основных направлений инвестиций, а одна треть предприятий планирует увеличить инвестиции в Китае более чем на 10 процентов в 2018 году. Отчет о результатах бизнес-доверия Европейского союза в 2018 году показывает, что более половины компаний-членов намерено расширить масштабы деятельности в Китае. Исследование Японского банка о международном сотрудничестве показывает, что в 2017 году Китай еще раз стал самым перспективным местом для развития бизнеса в глазах японских транснациональных корпораций обрабатывающей промышленности.

Несмотря на ожесточенную конкуренцию за международные инвестиции, Китай уверенно осуществляет качественное развитие путем использования иностранного капитала, постоянно повышая уровень индустриального комплекса, развивая высококачественные человеческие ресурсы, непрерывно оптимизируя бизнес-среду и имея огромный рыночный потенциал, как отметил представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

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