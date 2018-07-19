Биткоин пытается закрепиться выше семи тысяч долларов

19 июля 2018 11:15 (UTC+04:00)

Цена биткоина (bitcoin) в четверг корректируется после того, как днем ранее она подскочила на 11-12% и вернулась к уровню выше 7 тысяч долларов впервые с 10 июня, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 8.46 мск биткоин дешевел на 1,51%, до 7,325 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,37%, до 7,323 тысячи долларов.

Другие криптовалюты следуют динамике биткоина: Ethereum дешевеет на 5,75%, до 475,98 доллара, Ripple — на 6,81%, до 0,48 доллара, Bitcoin Cash — на 6,22%, до 816,37 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 286,3 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43,9% всего рынка криптовалют.

"После продолжительной торговли в узком диапазоне биткоин и другие криптовалюты выросли более чем на 10% за 1-2 часа 17 июля. С начала недели биткоин прибавил около 1 тысячи долларов и сейчас торгуется по 7,3 тысячи долларов. Конечно, такой резкий подъем добавляет оптимизма, но кажется что это была разовая ситуация, когда на рынок зашел какой-то крупный инвестор", — сказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

"Следующие уровни сопротивления для биткоина — 7,3 тысячи долларов и 8 тысяч долларов", — добавил аналитик.

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