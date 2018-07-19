Мы объединили три валюты!

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank предлагает карты Visa Trio Gold, Visa Trio Platinum и Visa Trio Infinite с тремя валютами. Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, отныне клиенты могут объединить свои платежные карты Visa в трёх валютах - AZN, USD и EUR, и использовать их в единой карте Visa Trio от Kapital Bank. Все три счета новой карты можно управлять единым PİN-кодом.

Зачислив определенную сумму на счет можно получить карты Visa Trio бесплатно. Платежная карта будет автоматически подключена к услугам Mobil и İnternet Banking, SMS İnfo, также SMS Banking на бесплатной основе. Для подключения к услуге 3D Secure от Kapital Bank владельцу карты нужно будет обратиться в центр обслуживания клиентов банка по номеру 196.

Преимуществом карты также является то, что при проведении операции Card to Card между тремя карточными счетами комиссия не взимается. Более подробную информацию о новой карте можно узнать на сайте банка – www.kapitalbank.az/cards#multyCurrencyCards.

Следует отметить, что на данный момент в Kapital Bank около трех миллионов держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессингового центра в течение недели, а также постоянное инновационное развитие центра является существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 АТМ и 9000 POS- терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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