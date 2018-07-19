Узбекистан разрешил иностранным перевозчикам использовать крупнейший транспортный перевал

19 июля 2018 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистана разрешили иностранным перевозчикам использовать перевал "Камчик" для транспортировки грузов, передаёт "Подробно.uz".

Это предусмотрено изменениями и дополнениями, внесенными в перечень маршрутов, предназначенных для транзитного передвижения иностранных автоперевозчиков по территории республики.

"Теперь к ранее имеющимся 44 маршрутам добавлено еще 8 новых. Это обусловлено открытием движения для транзитного грузового автотранспорта через перевал "Камчик", а также нового направления движения в обход плотины Тахиаташского гидроузла на реке Амударья в целях обеспечения сохранности строения данной плотины", – отметили в Министерстве внешней торговли Узбекистана.

Напомним, что дорога через перевал "Камчик" является единственной автомобильной магистралью, соединяющей самую многонаселенную часть Узбекистана — Ферганскую долину с остальной территорией республики. За сутки через перевал проходит свыше 21 тысячи автомобилей.

Сейчас правительство Узбекистана рассматривает вопрос строительства второго автомобильного туннеля на перевале "Камчик" общей стоимостью свыше 175 миллионов долларов. Второй туннель планируется сделать шире, чем действующий, что позволит увеличить его пропускную способность, а также оснастить современными системами вентиляции и освещения.

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