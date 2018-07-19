Шахин Мустафаев: Итальянские компании инвестировали в Азербайджан около $530 млн

БАКУ /Trend/ - В целом инвестиции итальянских компаний в Азербайджан составляют около 530 миллионов долларов, а объем азербайджанских инвестиций в Италию оценивается на уровне 135 миллионов долларов.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе встречи в Баку в четверг с заместителем министра экономического развития Италии Микеле Джерачи.

Мустафаев отметил, что у двух стран есть большой потенциал для расширения экономических отношений, включая такие сферы, как энергетика, сельское хозяйство, промышленность, торговля, инвестиции, транспорт, экология.

«Азербайджан заинтересован в реализации существующего потенциала и развитии экономических отношений между странами. Итальянские технологии используются на ряде предприятий, действующих в Азербайджане. Мы также можем импортировать технологии для таких сфер, как сельское хозяйство и промышленность. Кроме того, итальянские компании могут принять участие в инвестиционных проектах в Азербайджане, инвестировать в индустриальные парки и кварталы, агропарки и логистические центры и воспользоваться возможностями таких проектов, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Бакинский международный морской торговый порт, а также свободная экономическая зона, которая будет создана в поселке Алят», - сказал азербайджанский министр.

В свою очередь Микеле Джерачи отметил, что Азербайджан является важным партнером для Италии. Он отметил успешное сотрудничество между странами в различных сферах экономики.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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