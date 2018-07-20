Всемирный банк осуществит очередной проект в Узбекистане

20 июля 2018 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк и Министерство народного образования Узбекистана осуществят первый пилотный проект стоимостью в 30 миллионов долларов, сообщает "Подробно.uz".

"Целью данного проекта будет совершенствование управления государственными финансами, а также проведение реформ и реструктуризации в системе народного образования. Концепция данного проекта будет разработана и передана на рассмотрение руководства Министерства народного образования в ближайшие сроки. Также для реализации проекта будет создана экспертная рабочая группа с представителями МНО, Министерства финансов и Всемирного Банка. Его запуск намечен на январь 2019 года, а реализация ориентировочно займет 4 года", – сообщили в Министерстве народного образования.

Напомним, что на днях заместитель министра народного образования Атабек Назиров провел переговоры с делегацией Всемирного банка. Данная встреча была проведена в рамках исполнения поручения президента республики о коренном совершенствовании системы народного образования.

Эксперты Всемирного банка были ознакомлены с существующими проблемами административного и финансового управления в системе народного образования. Также обсуждались вопросы комплексного решения, таких проблем как непрозрачность административного и финансового управления, планирование бюджета, финансовый контроль, процессы материально-технического обеспечения, строительно-монтажные работы и оснащение школ, несбалансированная нагрузка школ и борьба с коррупцией.

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