Азербайджан ознакомился с возможностями казахской СЭЗ "Онтустик"

20 июля 2018 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация из Азербайджана приняла участие в конференции «Мировой опыт особых экономических зон», посвященной вопросам развития казахской специальной экономической зоны «Онтустик». Об этом сообщает в пятницу официальный сайт премьер-министра Казахстана.

В ходе конференции иностранных партнеров и гостей мероприятия ознакомили с особыми условиями резидентов специальной экономической зоны, презентовали успешные реализованные проекты и дальнейшие планы развития СЭЗ.

«Сегодняшнее мероприятие является площадкой для прямых переговоров, как со стороны управляющей компании СЭЗ «Онтустик», резидентов СЭЗ, уполномоченных государственных органов, так и со стороны потенциальных отечественных и иностранных инвесторов, что, в свою очередь, позволит продолжить совершенствовать деятельность специальных экономических зон в стране», — отметил заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Kazakhinvest» Биржан Канешев.

Наряду с этим, в ходе мероприятия обсуждены актуальные вопросы привлечения прямых иностранных инвестиций, меры государственной поддержки и эффективные пути развития специальных экономических и индустриальных зон.

Кроме того, в рамках форума был проведен круглый стол по обсуждению законопроекта и актуальных вопросов развития СЭЗ, затронуты вопросы самообеспечения управляющих компаний СЭЗ с учетом положительного международного опыта.

Отметим, что в мероприятии приняли участие заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Invest» Б. Канешев, руководство АО «Управляющая компания СЭЗ «Онтустик», представители Investment Consulting Associates, World Free Zones Organization и другие иностранные спикеры, а также делегации из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

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