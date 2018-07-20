Шавкат Мирзиёев поддержал научные разработки в Узбекистане крупным грантом

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал указание выделить грант в 100 миллионов долларов на поддержку внедрения научных разработок в практику, сообщила пресс-служба президента.

Будет также в несколько раз повышена заработная плата работников научно-исследовательских институтов.

Об этом стало известно во время беседы Шавката Мирзиёева с представителями Академии наук и научно-исследовательских институтов, академиками, учеными, молодыми исследователями в Институте ядерной физики.

Глава государства подверг критике низкий уровень интеграции науки и производства и недостаточную поддержку научных исследований.

«Необходимо, чтобы каждое исследование рассматривалось как продукт, покупатель которого заранее известен», – сказал Шавкат Мирзиёев.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам исполнения задач сферы, подготовки кадров, создания и внедрения научных разработок.

Отметим, что сегодня президент Узбекистан издал указ о создании в стране агентства по развитию атомной энергетики – «Узатом».

Новая структура будет создана при Кабинете министров Узбекистана. Её обязанностью станет выработка и реализация единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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