Шавкат Мирзиёев поддержал научные разработки в Узбекистане крупным грантом

20 июля 2018 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал указание выделить грант в 100 миллионов долларов на поддержку внедрения научных разработок в практику, сообщила пресс-служба президента.

Будет также в несколько раз повышена заработная плата работников научно-исследовательских институтов.

Об этом стало известно во время беседы Шавката Мирзиёева с представителями Академии наук и научно-исследовательских институтов, академиками, учеными, молодыми исследователями в Институте ядерной физики.

Глава государства подверг критике низкий уровень интеграции науки и производства и недостаточную поддержку научных исследований.

«Необходимо, чтобы каждое исследование рассматривалось как продукт, покупатель которого заранее известен», – сказал Шавкат Мирзиёев.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам исполнения задач сферы, подготовки кадров, создания и внедрения научных разработок.

Отметим, что сегодня президент Узбекистан издал указ о создании в стране агентства по развитию атомной энергетики – «Узатом».

Новая структура будет создана при Кабинете министров Узбекистана. Её обязанностью станет выработка и реализация единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В регионах Узбекистана будут созданы 6 малых промышленных зон
Бизнес 13:57
Крупнейшая фармацевтическая компания Юго-Восточной Азии выходит на рынок Узбекистана
Бизнес 13:39
Всемирный банк осуществит очередной проект в Узбекистане
Бизнес 12:39
Узбекский «Хамкорбанк» демонстрирует хорошую диверсификацию по секторам бизнеса: S&P
Бизнес 12:09
Узбекский банк запустил услугу онлайн денежных переводов по QIWI и CONTACT
Бизнес 11:43
В Узбекистане будет создано агентство по развитию атомной энергетики
Энергетика 11:31
Лента новостей
Минэнерго Азербайджана о создании новой организации в рамках формата ОПЕК+
Энергетика 15:06
В Казахстане внедряется антикоррупционное сопровождение инвестпроектов
Казахстан 14:57
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Национальной Ассамблеи Франции (ФОТО)
Политика 14:51
Банковский сектор Азербайджана переходит на активное кредитование МСП
Бизнес 14:45
Россия и США начали работу над созданием группы по бизнес-сотрудничеству
Россия 14:34
В Афганистане при нападении талибов погибли двенадцать полицейских
Другие страны 14:33
Китай активно продвигает политику "двух детей"
Китай 14:10
В Турции более чем на 20% возросла продажа объектов недвижимости
Бизнес 14:10
Назначен новый региональный менеджер Coca-Cola Company по Кавказу
Бизнес 14:04