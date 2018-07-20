Coca Cola имеет большой потенциал для расширения деятельности в Азербайджане - региональный менеджер

В Азербайджане, по его словам, компания представлена с 1994 года. В 1996 году в Азербайджане был задействован завод. В настоящее время на производственных мощностях компании в Азербайджане работают примерно 300 человек. "Однако в целом, косвенно мы обеспечиваем работой примерно три тысячи человек", - сказал Чернаутан.