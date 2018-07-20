Unibank сдал в эксплуатацию новые банкоматы "три в одном"

БАКУ /Trend/ - Unibank сделал еще один шаг вперед в предоставлении своим клиентам высококачественных и быстрых банковских услуг. На этот раз банк полностью обновляет сеть ATM. В чем преимущество новых банкоматов по сравнению с прежними и каковы дополнительные преимущества для пользователей? Заур Алиев, исполняющий обязанности директора департамента цифрового банкинга Unibank, ответил на вопросы о новых многофункциональных банкоматах.

- Почему появилась необходимость менять старые устройства? Каковы основные преимущества новых банкоматов?

- В Unibank мы стремимся постоянно приносить новшества в нашу продуктовую линейку, качество наших услуг, и особенно в сферу цифрового банкинга. Превращение в самый инновационный банк страны и предоставление нашим клиентам более широкого спектра инновационных услуг является одним из важных пунктов стратегии банка. Поэтому было принято решение заменить прежние банкоматы, которые могли только выдавать наличные деньги, на новые многофункциональные банкоматы "три в одном". Эти устройства имеют много преимуществ: начиная от удобства интерфейса, до объединения трех функций – выдачи наличных денежных средств, cash in и функции обмена валюты. Сочетание этих функций в одном аппарате, помимо повышения удобства клиентов, также освобождает клиента от таких забот как, необходимость приходить в банк, искать устройства cash in в отдельности от банкомата, ждать в очереди, терять время и т.д. То есть функции, необходимые для всех этих операций, теперь объединены в одном устройстве - наших новых банкоматах.

- Иногда бывает трудно адаптироваться к инновациям. Могут ли клиенты банка легко использовать эти многофункциональные банкоматы?

- Да, мы наблюдаем, что наши клиенты довольны как функциональностью новых банкоматов, так и удобством их использования. Хотя он сочетает в себе много функций, он прост и удобен для пользователя. В то же время новый интерфейс, сенсорный экран и специальное защитное покрытие обеспечивают комфорт и дополнительную безопасность. То есть, защитное покрытие на экране банкоматов обеспечивает видимость экрана только на 90 градусов. Таким образом, экран видит только тот, кто стоит прямо напротив банкомата, и когда вы выполняете какую-либо операцию, люди вокруг вас (например, ждущие своей очереди в стороне) не могут видеть ваши данные. Это является дополнительным инструментом безопасности и повышает удобства клиентов.

Более того, здесь намного удобнее делать cash in, потому что, в отличие от самих устройств cash in, больше нет необходимости вводить купюры в устройство по одному. Новые банкоматы имеют возможность принимать за раз до 300 и выдавать до 210 купюр.

- Функция обмена валюты новых банкоматов - очень важный сервис для клиентов, в котором есть достаточная необходимость. Когда эта функция активируется?

- Если учесть, что пункты обмена валюты в настоящий момент не действуют, у населения возникают трудности в удовлетворении потребностей обмены валют после рабочего времени. В такой ситуации наличие функции обмена валют в новых банкоматах приходится очень кстати. В настоящее время активация этой функции для использования клиентами предполагается в ближайшем будущем. По завершении процесса клиенты смогут пользоваться этой функцией наших новых банкоматов 24/7 без комиссии. На первом этапе будет возможен взаимный обмен валют между долларом и манатом. В будущем также планируется возможность совершения операций с евро. После того, как услуга обмена валюты будет активирована, с иностранной валютой вы сможете совершать не только обменные операции, а также пополнять счет с помощью функции cash in на вашу карту иностранной валютой. Например, на карту, привязанную к долларовому счету, можно будет перевести средства через cash in как в долларах, так и в манатах.

- Сколько банкоматов установлено на данный момент? Каковы планы на этот счет в ближайшем будущем?

- До конца этого года сеть ATM Unibank, состоящую из 72 банкоматов, планируется полностью обновить, и заметно увеличить количество банкоматов. В настоящее время клиенты могут сами проверить удобство новых банкоматов в 14 пунктах: в филиалах "Нефтчиляр", "Аджеми", "Нариманов", "Иншаатчылар", "Бакиханов", "Сахиль", "Мардакан", "Бешмертебе", "Дярнагюль", "Ахмедлы", а также в бизнес-центре Unibank, в Bravo на проспекте Бабека, в 28 Mall и Uniplaza - в нашем головном офисе.

- Подразумеваются ли в будущем какие-либо усовершенствования новых банкоматов?

- Да, в будущем с помощью этих банкоматов будет возможно в более широкой форме воспользоваться денежными переводами. В настоящее время при использовании системы денежных переводов Unitransfer, для отправки наличных средств внутри страны используются только устройства cash in. В будущем же отправка денежных средств также будет возможна в наших новых банкоматах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.