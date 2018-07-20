Свет в конце тоннеля для узбекской автомобильной промышленности

Интересные вещи произошли и происходят вокруг узбекского автопрома последние пару месяцев. Настолько интересные, что не проходит и дня без очередной новости по данной сфере.

Начнём с того, что автомобильная промышленность, как отметил директор Центра экономического развития в Узбекистане Юлий Юсупов, находится под государственной опекой начиная с 1996 года. За эти годы для автопрома страны были созданы условия, которых нет у многих других сфер промышленности. Местная автомобильная продукция всячески защищалась от конкуренции ограничительными пошлинами на импорт, в саму отрасль осуществлялись огромные денежные вливания.

Всё это в итоге привело к тому, что в Узбекистане все ездят на одних и тех же машинах: автомобилях производства GM Uzbekistan. Что плохого, спросите вы? Граждане поддерживают местного производителя. Не об этом ли мечтают многие развивающиеся страны? Суть проблемы легче понять, если задуматься над тем, какой ценой удалось усадить почти всё население страны на автомобили местного производства.

Во-первых, в стране фактически не было выбора. Чтобы приобрести импортный автомобиль, человеку пришлось бы раскошелиться на сумму, почти двукратно превышающую реальную цену. То есть это не люди выбирали автомобили GM Uzbekistan, а, как бы сказать, у них просто не было другого выбора. Даже не так: выбор-то был, только влетал любому в копеечку. Помимо того, что людей вынуждали приобретать определённую продукцию монопольными методами, подобное положение дел отпугивало зарубежных автопроизводителей.

Во-вторых, всё бы ещё ничего, если автомобили GM Uzbekistan удовлетворяли бы потребителей. Однако и тут не всё гладко. Достаточно пройтись по обсуждениям в тематических группах в социальных сетях, чтобы понять, что люди в целом недовольны качеством этих автомобилей. Как отметил в своём видеообращении узбекский блогер Алим Анаркулов, продукция GM Uzbekistan является банально устаревшей и не имеет адекватных систем безопасности. Так, в некоторых моделях отсутствует даже подушка безопасности!

В-третьих, когда мы говорим про «местную продукцию», следует понимать, что речь в общем и целом идёт о крупноузловой сборке машин на территории страны. То есть это, очевидно, не узбекские автомобили в полном смысле этого слова. Уровень локализации продукции узбекского автопрома невысок, из-за чего её себестоимость, наоборот, достаточно велика.

Последний момент, кстати, был отмечен и лично президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 26 июня во время уже ставшего историческим совещания, посвящённого обеспечению намеченных на текущий год производственных и экспортных показателей в автомобильной промышленности и определению перспектив развития сферы.

Тогда глава государства подверг критике укоренение коррупции, взяточничества, кумовства на всех уровнях управления в сфере.

Президент напомнил, что в системе узбекского автопрома много задолженностей. Несколько предприятий компании завершили прошлый год с убытком. В течение ряда лет экспорт автомобилей осуществлялся по цене ниже себестоимости. В свою очередь, не предпринимались действия по снижению себестоимости.

Экспорт продукции по цене ниже себестоимости – это уму непостижимо! Очевидно, что такое делалось с целью отчитаться о продажах. А страдали в итоге бюджет и налогоплательщики, на деньги которых этот бюджет и пополняется.

Интересно то, что в июне 2018 года GM Uzbekistan не смог продать в России ни единого автомобиля! В мае 2018 года продажи компании упали до 508 автомобилей, что на 58 процентов меньше по сравнению с маем 2017 года. В целом доля GM Uzbekistan на российском рынке в январе-июне 2018 года составила 0,6 процента против 0,7 процента за тот же период 2017 года.

Как видно, помочь экспортным продажам не смогла даже продажа автомобилей дешевле себестоимости. И подобное положение дел позволяет по-новому взглянуть на историю вокруг простаивающего завода GM в Санкт-Петербурге.

Напомним, что некоторое время назад на площадке министерства промышленности и торговли Российской Федерации были проведены переговоры между компаниями «Узавтосаноат» и GM относительно возможности подписания специального инвестиционного контракта (СПИК) по организации сборки автомобилей на площадке завода GM в Санкт-Петербурге.

Отметим, что мы писали об этой истории множество раз, отслеживая её с самого начала. Как теперь уже известно, переговоры с «Узавтосаноат» оказались безрезультатными, так как российскую сторону интересовала продажа завода, в то время как «Узавтосаноат» хотел договориться на счёт аренды, либо контрактной сборки. Интересно, что аналогичные переговоры проводились и с BMW, и с белорусской «Юнисон». В каждой из компаний сообщили Trend, что и вправду заинтересованы в открытии производства в России, однако завод в Санкт-Петербурге при этом явно вне игры.

По последней информации, распространённой изданием «Коммерстантъ», теперь злополучный завод предлагается американскому производителю мотоциклов Harley-Davidson. Не составляет особого труда понять, что завод на самом деле мало кому интересен, и российская сторона из всех сил старается найти для него нового владельца. Возникает вопрос: что же интересного в нём нашла для себя GM Uzbekistan, у которой, как показало время, полно иных проблем? Смею предложить, что сборка автомобилей в Санкт-Петербурге нужна была узбекскому автопроизводителю для увеличения падающих в России продаж.

Как бы то ни было, вскоре в узбекском автопроме ожидаются большие изменения. По итогам уже упомянутого выше заседания были произведены изменения в руководстве «Узавтосаноат». В начале же июля стало известно, что на ввоз в Узбекистан легковых автомобилей, выпущенных не более двух лет назад и стоящих от 40 тысяч долларов и выше, будет действовать нулевая таможенная пошлина. В свою очередь, акцизный налог на подобные машины составит 20 процентов от таможенной стоимости. Нулевая таможенная пошлина будет применяться и в отношении электромобилей.

Таким образом, был дан старт процессу либерализации автомобильного рынка страны. Интересно то, что о планах по увеличению продаж в Узбекистане заговорили сразу несколько различных автопроизводителей. Так, представитель китайской Changan Automobile Group сообщил Trend, что компания намерена уделить повышенное внимание рынку Узбекистана.

В свою очередь российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отметил, что намерен к концу 2018 года реализовать в Узбекистане более 3-4 тысяч автомобилей. В дальнейших планах «АвтоВАЗа» – создание сети собственных дилерских центров по всей республике. На сегодняшний день их пока четыре – два в Ташкенте, один в Самарканде и еще один в Каракалпакстане. До конца года планируется открыть еще четыре автосалона, брендированных под требования «АвтоВАЗа».

О планах по увеличению продаж в Узбекистане сообщили и в другом российском автопроизводителе – компании «УАЗ». Российская компания намерена поставить в 2018 году в Узбекистан 1 000 автомобилей, что почти в 2,5 раза больше показателя 2017 года.

Пройдёт время, и о планах на узбекском автомобильном рынке заговорят и прочие автопроизводители, в том числе крупные западные и китайские компании. Здоровая конкуренция на рынке, в свою очередь, подстегнёт GM Uzbekistan к повышению качества моделей для сохранения и увеличения уровня продаж и экспорта. Тогда люди смогут покупать автомобили местного производства не потому, что ничего другого и нет, а потому что сами того захотят, что станет безусловным успехом узбекского автопрома.

Во всей этой истории заслуживает отдельного упоминания ещё один момент. Проводимые в стране реформы возникают и осуществляются не спорадически, а в соответствии с насущными потребностями страны. В определении этих потребностей руководство республики всё чаще и больше принимает во внимание интересы населения. Так, реформам в сфере автопрома предшествовала обширная общественная критика GM Uzbekistan и «Узавтосаноат». То же самое можно увидеть на примере проводимой в стране налоговой реформы.

Впрочем, это уже совсем другая история.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

Твиттер: @FDolukhanov

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