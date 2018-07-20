В Азербайджане откроется крупный завод по производству гранита и искусственного мрамора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2019 года в Азербайджане откроется завод по производству гранита и искусственного мрамора, сообщает министерство экономики страны в пятницу.

Строящийся в Гяндже завод компании “NB Закупки и торговля” ("NB Satınalma və Ticarət") сегодня посетил министр экономики Шахин Мустафаев в рамках своего визита в Гекгельский район, где он принимал граждан.

Стоимость проекта составляет 46,5 миллиона манатов. Для строительства завода министерство предоставило документ поощрения инвестиций, а Национальный фонд поддержки предпринимательства выделил льготный кредит на 10 миллионов манатов.

Производственная мощность завода составит три миллиона квадратных метров искусственного мрамора, керамического гранита, кафеля и другой продукции в год. Штат сотрудников завода составит 280 человек.

Ведомство отмечает, что завод сможет как удовлетворить внутренний спрос, так и наладить экспорт продукции в другие страны. Завод позволит предотвратить отток из страны свыше 30 миллионов манатов.

В рамках визита министр также принял жителей Шамкирского, Геранбойского и Гекгельского районов.

Пришедшие на прием жители в основном обратились за получением льготных кредитов, поддержкой развития туризма, животноводства, растениеводства, выдачей лицензии для осуществления лечебно-санаторной деятельности и т.д.

Министр внимательно выслушал все обращения. Некоторые обращения были рассмотрены и решены на месте, для оперативного рассмотрения и решения в соответствии с законодательством других поднятых вопросов были даны конкретные поручения.

Обращения по вопросам, не относящимся к полномочиям министерства экономики, будут направлены в соответствующие структуры.

Пришедшие на прием граждане поблагодарили главу государства за всестороннее внимание и заботу.

В то же время на приеме были выслушаны предложения предпринимателей, касающиеся производства мебели, строительства холодильного складского комплекса, расширения гостиничного комплекса и других.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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