В Азербайджане откроется крупный завод по производству гранита и искусственного мрамора (ФОТО)

20 июля 2018 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2019 года в Азербайджане откроется завод по производству гранита и искусственного мрамора, сообщает министерство экономики страны в пятницу.

Строящийся в Гяндже завод компании “NB Закупки и торговля” ("NB Satınalma və Ticarət") сегодня посетил министр экономики Шахин Мустафаев в рамках своего визита в Гекгельский район, где он принимал граждан.

Стоимость проекта составляет 46,5 миллиона манатов. Для строительства завода министерство предоставило документ поощрения инвестиций, а Национальный фонд поддержки предпринимательства выделил льготный кредит на 10 миллионов манатов.

Производственная мощность завода составит три миллиона квадратных метров искусственного мрамора, керамического гранита, кафеля и другой продукции в год. Штат сотрудников завода составит 280 человек.

Ведомство отмечает, что завод сможет как удовлетворить внутренний спрос, так и наладить экспорт продукции в другие страны. Завод позволит предотвратить отток из страны свыше 30 миллионов манатов.

В рамках визита министр также принял жителей Шамкирского, Геранбойского и Гекгельского районов.

Пришедшие на прием жители в основном обратились за получением льготных кредитов, поддержкой развития туризма, животноводства, растениеводства, выдачей лицензии для осуществления лечебно-санаторной деятельности и т.д.

Министр внимательно выслушал все обращения. Некоторые обращения были рассмотрены и решены на месте, для оперативного рассмотрения и решения в соответствии с законодательством других поднятых вопросов были даны конкретные поручения.

Обращения по вопросам, не относящимся к полномочиям министерства экономики, будут направлены в соответствующие структуры.

Пришедшие на прием граждане поблагодарили главу государства за всестороннее внимание и заботу.

В то же время на приеме были выслушаны предложения предпринимателей, касающиеся производства мебели, строительства холодильного складского комплекса, расширения гостиничного комплекса и других.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шахин Мустафаев: Итальянские компании инвестировали в Азербайджан около $530 млн
Бизнес 19 июля 20:47
Предприниматели в Азербайджане освоили свыше половины льготного финансирования на этот год (ФОТО)
Бизнес 16 июля 19:05
Шахин Мустафаев: Китайские компании инвестировали в Азербайджан около $800 млн
Бизнес 14 июля 17:52
Иран может арендовать одну из частных клиник в Азербайджане
Бизнес 13 июля 13:19
Йоханн Шнайдер-Амманн: В Азербайджане я чувствую себя как дома (ФОТО)
Бизнес 9 июля 17:59
Азербайджан откроет винные дома в России и Китае (ФОТО)
Экономика 9 июля 16:34
Лента новостей
Макрон продолжит поиск путей решения нагорно-карабахского конфликта
Политика 20:01
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни
Общество 19:53
Министры обороны России и Израиля обсудили ситуацию в Сирии
Россия 19:46
Прикаспийские страны оценят влияние хоздеятельности в Каспийском бассейне на экологию
Общество 19:43
Азербайджанские военнослужащие отправились в Москву для участия в "Танковом биатлоне"
Политика 19:41
Свет в конце тоннеля для узбекской автомобильной промышленности
Бизнес 19:41
Израиль применил авиацию в ответ на стрельбу по солдатам из сектора Газа
Израиль 19:33
Путин обсудил с Меркель международные проблемы
Россия 19:25
Выпускники Гарварда показали в Баку как заработать миллиард (ФОТО)
Интересное 19:16