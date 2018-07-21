Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

21 июля 2018 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

9 июля

1,7

16 июля

1,7

10 июля

1,7

17 июля

1,7

11 июля

1,7

18 июля

1,7

12 июля

1,7

19 июля

1,7

13 июля

1,7

20 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,00046 маната (0,23 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98436 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

9 июля

1,9992

16 июля

1,9874

10 июля

1,9960

17 июля

1,9921

11 июля

1,9937

18 июля

1,9794

12 июля

1,9859

19 июля

1,9801

13 июля

1,9817

20 июля

1,9828

Средний курс за неделю

1,9913

Средний курс за неделю

1,98436

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0005 маната (1,84 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02706 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

9 июля

0,0269

16 июля

0,0272

10 июля

0,0272

17 июля

0,0273

11 июля

0,0274

18 июля

0,0271

12 июля

0,0273

19 июля

0,027

13 июля

0,0273

20 июля

0,0267

Средний курс за неделю

0,02722

Средний курс за неделю

0,02706

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,00027 маната (0,077 процента). Средневзвешенный курс составил 0,35226 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

9 июля

0,3726

16 июля

0,3502

10 июля

0,3595

17 июля

0,351

11 июля

0,3604

18 июля

0,3539

12 июля

0,3492

19 июля

0,3533

13 июля

0,3502

20 июля

0,3529

Средний курс за неделю

0,35838

Средний курс за неделю

0,35226

(Автор: Илькин Шафиев)

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