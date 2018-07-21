Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 9 июля 1,7 16 июля 1,7 10 июля 1,7 17 июля 1,7 11 июля 1,7 18 июля 1,7 12 июля 1,7 19 июля 1,7 13 июля 1,7 20 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,00046 маната (0,23 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98436 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 9 июля 1,9992 16 июля 1,9874 10 июля 1,9960 17 июля 1,9921 11 июля 1,9937 18 июля 1,9794 12 июля 1,9859 19 июля 1,9801 13 июля 1,9817 20 июля 1,9828 Средний курс за неделю 1,9913 Средний курс за неделю 1,98436

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0005 маната (1,84 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02706 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 9 июля 0,0269 16 июля 0,0272 10 июля 0,0272 17 июля 0,0273 11 июля 0,0274 18 июля 0,0271 12 июля 0,0273 19 июля 0,027 13 июля 0,0273 20 июля 0,0267 Средний курс за неделю 0,02722 Средний курс за неделю 0,02706

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,00027 маната (0,077 процента). Средневзвешенный курс составил 0,35226 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 9 июля 0,3726 16 июля 0,3502 10 июля 0,3595 17 июля 0,351 11 июля 0,3604 18 июля 0,3539 12 июля 0,3492 19 июля 0,3533 13 июля 0,3502 20 июля 0,3529 Средний курс за неделю 0,35838 Средний курс за неделю 0,35226

(Автор: Илькин Шафиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.