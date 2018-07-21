Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
9 июля
|
1,7
|
16 июля
|
1,7
|
10 июля
|
1,7
|
17 июля
|
1,7
|
11 июля
|
1,7
|
18 июля
|
1,7
|
12 июля
|
1,7
|
19 июля
|
1,7
|
13 июля
|
1,7
|
20 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,00046 маната (0,23 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98436 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
9 июля
|
1,9992
|
16 июля
|
1,9874
|
10 июля
|
1,9960
|
17 июля
|
1,9921
|
11 июля
|
1,9937
|
18 июля
|
1,9794
|
12 июля
|
1,9859
|
19 июля
|
1,9801
|
13 июля
|
1,9817
|
20 июля
|
1,9828
|
Средний курс за неделю
|
1,9913
|
Средний курс за неделю
|
1,98436
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0005 маната (1,84 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02706 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
9 июля
|
0,0269
|
16 июля
|
0,0272
|
10 июля
|
0,0272
|
17 июля
|
0,0273
|
11 июля
|
0,0274
|
18 июля
|
0,0271
|
12 июля
|
0,0273
|
19 июля
|
0,027
|
13 июля
|
0,0273
|
20 июля
|
0,0267
|
Средний курс за неделю
|
0,02722
|
Средний курс за неделю
|
0,02706
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,00027 маната (0,077 процента). Средневзвешенный курс составил 0,35226 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
9 июля
|
0,3726
|
16 июля
|
0,3502
|
10 июля
|
0,3595
|
17 июля
|
0,351
|
11 июля
|
0,3604
|
18 июля
|
0,3539
|
12 июля
|
0,3492
|
19 июля
|
0,3533
|
13 июля
|
0,3502
|
20 июля
|
0,3529
|
Средний курс за неделю
|
0,35838
|
Средний курс за неделю
|
0,35226
(Автор: Илькин Шафиев)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.