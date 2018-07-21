Узбекистан будет импортировать из Индонезии натуральный каучук для производства шин

БАКУ /Trend/ - Ангренский завод резинотехнических изделий и Ассоциация индонезийских производителей каучука (GAPKINDO) договорились о поставке в Узбекистан натурального каучука, сообщает "Подробно.uz".

Протокол о сотрудничестве между двумя сторонами был подписан в ходе недавнего визита в Индонезию руководства дирекции Ангренского завода резинотехнических изделий (РТИ).

В ходе переговоров обсуждены вопросы поставок из Индонезии натурального каучука на Ангренский завод РТИ, на котором планируется наладить производство шин и конвейерных лент. Отдельно рассмотрены маршруты логистики, обсуждены вопросы ценообразования и расчётов, гарантий качества и сертификации продукции. По итогам переговоров подписан соответствующий протокол.

Cегодня Индонезия имеет самые большие в мире плантации каучука – 3,6 миллионов гектар и делит с Таиландом мировое лидерство по его производству, вырабатывая ежегодно 3,5 миллионов тонн натурального каучука.

Учитывая, что данный вид продукции не производится в нашем регионе, его поставка и переработка в Узбекистане имеет большие перспективы не только для покрытия внутренних нужд, но и реэкспорта во все страны региона. Узбекистан мог бы стать своеобразным "хабом" для выхода индонезийских компаний, производителей резинотехнической продукции с применением натурального каучука на все страны Центральной Азии и СНГ.

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