Более 2 тыс. азербайджанских предпринимателей в Турции вышли на глобальный уровень - глава турецко-азербайджанского делового совета

БАКУ /Trend/ - Турция инвестировала в экономику Азербайджана 11 миллиардов долларов. Об этом сказал глава турецко-азербайджанского делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) Сельчук Акат.

По словам главы совета, инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 13 миллиардов долларов.

По данным Статистического института Турции, товарооборот между Азербайджаном и Турцией в 2017 году составил 1,7 миллиарда долларов, а за первые пять месяцев текущего года - 759,4 миллиона долларов.

«В настоящее время на турецком рынке присутствуют более двух тысяч азербайджанских предпринимателей, которые открыли компании в Турции и работают на глобальном уровне. Между тем, в Азербайджане активно действуют около 2500 турецких компаний», - добавил Акат.

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