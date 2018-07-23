В Ташкенте будут реализованы инвестпроекты почти на $900 млн

23 июля 2018 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В течение прошлой недели в городской администрации Ташкента состоялись встречи с инвесторами-предпринимателями, на которых были обсуждены предлагаемые проекты, передаёт "UzDaily.uz" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

От каждого района были предоставлены проекты, подавляющее большинство которых, было утверждено. Общая сумма инвестиций в них составит 894 миллиона долларов в дополнение к планируемому созданию 9 332 рабочих мест.

Во время мероприятия посетителям были представлены мастер-планы для таких широко известных участков города, как Фаргона йули, Нуравшон и Кичик халка йули, Олмазар, Яшнабад, промышленная зона (100 гектаров) и жилые комплексы в Сергелийском районе. В показанных проектах было запланировано строительство большого количества новых объектов, соответствующих всем современным нормативам, а также озвучена стратегия реконструкции прилегающих территорий.

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