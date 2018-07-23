Узбекистан использует опыт Израиля для создания технопарка в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - Компания NAPA Team представила главе городской администрации Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву проект строительства уникального технопарка, передаёт "Подробно.uz".

В результате реализации проекта в столице Узбекистана может появиться новая площадка для развития IT-предпринимательства и место практической подготовки IT-специалистов.

"Этот технопарк призван дать жизнь множеству стартапов, по оценкам инвестора их будет не менее 250 в год. Прототипом к данному проекту выбраны технопарки Израиля, который как известно, является местом самой большой концентрации IT-стартапов. Для полного внедрения проекта необходимо 12 тысяч квадратных метров площадей. Главе горадминистрации идея очень понравилась и по результатам презентации достигнута договоренность о продолжении дискуссии по имплементации этого очень важного для страны проекта", – отметили в Общественном совете при столичной администрации.

Теперь директору компании Умиду Абдусатторову и представителям горадминистрации предстоит провести несколько встреч для выбора места локализации и обсуждения остальных деталей проекта.

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