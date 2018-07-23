Граждане Узбекистана смогут принять участие в разработке новой редакции Налогового кодекса

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане создана специальная страница, где граждане страны могут оставить свои предложения по новой редакции Налогового кодекса, передаёт "UzDaily.uz".

Отметим, что в соответствии с постановлением Президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы» начала работа по разработке новой редакции Налогового кодекса.

Рабочая группа по разработке новой редакции Налогового кодекса начала свою работу. На портале электронных налоговых услуг открыта страница, где можно оставить свои предложения по новой редакции кодекса.

Государственный налоговый комитет отмечает, что рабочая группа учтет все предложения. При этом авторов предложений могут пригласить в состав рабочей группы.

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