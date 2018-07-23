Moody's отозвало все рейтинги крупнейшего оператора грузового вагонного парка Казахстана

23 июля 2018 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало все рейтинги крупнейшего оператора грузового вагонного парка Казахстана АО «Казтемиртранс». Об этом говорится в сообщении агентства, распространенном в понедельник.

«Moody's решило снять рейтинги по своим бизнес-причинам», - подчеркивается в сообщении агентства.

Агентство напоминает, что ранее у АО «Казтемиртранс» был корпоративный семейный рейтинг Ba1 и вероятность дефолта рейтинга Ba1-PD. Рейтинги имели стабильный прогноз.

Базовая кредитная оценка Казтемиртранс (BCA) была на уровне b2.

Отметим, что АО «Казтемиртранс» - дочерняя компания железнодорожного оператора АО «НК «Казахстан темир жолы» (КТЖ).

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