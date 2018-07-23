В Ташкенте создан единый центр по содействию инвесторам

23 июля 2018 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Столичная администрация намерена создать новую структуру – Единый центр по содействию инвесторам при создании новых проектов, сообщает "Подробно.uz".

"В целях развития государственно-частного партнерства администрация города открыта к сотрудничеству с заинтересованными в инвестировании лицами и компаниями. При городской администрации будет учрежден Единый центр по содействию инвесторам при создании новых проектов. Все вопросы касательно получения разрешительных документов, предоставления площадей под застройку, а также спорных моментов с районными коммунальными службами будут рассмотрены в кратчайшие сроки и применены соответствующие меры по их решению без лишней бюрократии", – отметили в столичной администрации.

Все проекты для инвестирования и выделенные для строительства земли будут открыто выставлены в виде лотов. Каждый инвестор сможет выбрать тот или иной проект и вложить в него деньги. Кроме того, одним из основных принципов государственно-частного партнерства в сфере инвестиций будет социальная ориентированность, упор на облагораживание города, увеличение количества парков и зеленых зон.

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