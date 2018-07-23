Bank Respublika провел День прессы вместе с журналистами (ФОТО)

23 июля 2018 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 143 года назад, 22 июля 1875 года, вышел в свет первый номер газеты "Экинчи", и тем самым были заложены основы национальной печати в Азербайджане. В связи с этой знаменательной датой Bank Respublika организовал не совсем обычный, но позновательный двухдневный пресс-тур в Гусар для журналистов ведущих СМИ страны.

Пресс-тур начался с посещения могилы основателя национальной прессы, выдающегося писателя и мыслителя Хасана бека Зардаби. Затем участники пресс-тура отправились в город Гусар, где для них в одном из престижных отелей был проведен интересный и полезный тренинг профессиональным бизнес и лайфкоучем Кёнуль Бабаевой. Тренер дал важные советы журналистам как они могут достичь своих целей в жизни и бизнесе. В интерактивном тренинге представители средств массовой информации также поделились своим опытом и мнениями.

После тренинга была организована экскурсия по фруктовым садам фермерского хозяйства, расположенного в Гусарском районе, в свое время получивший финансовую поддержку от Bank Respublika. Отметим, что на площади более 210 гектаров выращиваются и экспортируются различные виды фруктов в зарубежные страны. Во время экскурсии представители средств массовой информации были проинформированы о процессе культивирования, сборки и упаковки различных видов фруктов.

Участники ознакомились со специальными холодильниками, где хранятся фрукты, оборудованием для уборки и упаковки фруктов.

На следующий день банк организовал поездку в деревню Лаза, к северо-востоку от Кавказского хребта, где журналисты получили возможность познакомиться с живописными местами.

Двухдневный пресс-тур завершился посещением Губинского мемориального комплекса геноцида в память о десятках тысяч азербайджанцев, погибших в массовых убийствах большевистско-армянских вооруженных сил в 1918 году.

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