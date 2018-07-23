Azer Turk Bank объявил о кампании для представителей СМИ

БАКУ /Trend/ - Azer Turk Bank по случаю Дня национальной прессы с 22 июля объявляет о начале кампании “У нас горячая новость!” для представителей СМИ, сообщает банк в понедельник.

Согласно условиям кампании, представителям средств массовой информации будет предоставлена скидка в 1,5 процента на потребительские кредиты, выдаваемые со сроком более 12 месяцев. Помимо этого, этим лицам со стороны банка будет предоставлена в подарок дебетовая карта MasterCard Gold со сроком обслуживания в один год.

Кампания действительна до первого августа.