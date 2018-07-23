Azer Turk Bank объявил о кампании для представителей СМИ

БАКУ /Trend/ - Azer Turk Bank по случаю Дня национальной прессы с 22 июля объявляет о начале кампании “У нас горячая новость!” для представителей СМИ, сообщает банк в понедельник.
Согласно условиям кампании, представителям средств массовой информации будет предоставлена скидка в 1,5 процента на потребительские кредиты, выдаваемые со сроком более 12 месяцев. Помимо этого, этим лицам со стороны банка будет предоставлена в подарок дебетовая карта MasterCard Gold со сроком обслуживания в один год.
Кампания действительна до первого августа.
|
|
Валюта
|
Срок
|
До 12 месяцев
|
До 24 месяцев
|
До 36 месяцев
|
До 48 месяцев
|
Текущие условия
|
AZN
|
19%
|
23%
|
25%
|
27%
|
Условия в рамках кампании
|
19%
|
21.50%
|
23.50%
|
25.50%
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945, или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.