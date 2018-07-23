Azer Turk Bank объявил о кампании для представителей СМИ

23 июля 2018 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Azer Turk Bank по случаю Дня национальной прессы с 22 июля объявляет о начале кампании “У нас горячая новость!” для представителей СМИ, сообщает банк в понедельник.

Согласно условиям кампании, представителям средств массовой информации будет предоставлена скидка в 1,5 процента на потребительские кредиты, выдаваемые со сроком более 12 месяцев. Помимо этого, этим лицам со стороны банка будет предоставлена в подарок дебетовая карта MasterCard Gold со сроком обслуживания в один год.

Кампания действительна до первого августа.

Валюта

Срок

До 12 месяцев

До 24 месяцев

До 36 месяцев

До 48 месяцев

Текущие условия

AZN

19%

23%

25%

27%

Условия в рамках кампании

19%

21.50%

23.50%

25.50%

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945, или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

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