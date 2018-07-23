AtaBank снова на шаг впереди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 июля 2018 года в Сингапуре мобильное приложение AtaNet, представленное ОАО AtaBank в текущем году, стало победителем «Asian Banking & Finance Wholesale Banking Awards 2018». Мероприятие проходило под девизом «Узнаем лучших банковского и финансового секторов», сообщает банк в понедельник.

В церемонии, проводимой с 2012 года, наряду с представителями Азии участвовали также представители ведущих мировых финансовых институтов.

Победители мероприятия определялись жюри, в составе которого были представители «большой четверки» из Deloitte, PriceWaterhouseCoopers, KPMG и Ernst &Young.

Официальная делегация ОАО AtaBank, участвуя в различных мероприятиях за несколько дней представила детальную информацию про возможности, технические подробности и безопасность мобильного банковского приложения AtaNet. В результате, среди участников из более чем 40 стран, среди которых были также такие крупнейшие банки и финансовые учреждения как HSBC, Standard Chartered, Bank of China, Citibank и другие, AtaNet был выбран наиболее безопасным и лучшим мобильным банковским приложением и стал победителем в номинации «Банк года в области внутренних технологий и операций».

Выступивший на церемонии награждения первый заместитель председателя правления банка Этибар Бабашлы отметил: «AtaBank всегда старается соответствовать своему слогану и быть "На шаг впереди", постоянно представляя много новшеств. Последним новшеством является уже предложенное клиентам банка мобильное банковское приложение AtaNet. По пути сюда мы были уверены, что станем победителями. Потому что AtaNet отличается от своих конкурентов удобством и скоростью работы независимо от времени и места, безопасностью и многими другими преимуществами в соответствии с лучшей мировой практикой. Наша команда будет продолжать работать изо всех сил для сохранения и укрепления позиций AtaNet и в ближайшем будущем будет представлено много новых возможностей для пользователей».

В то же время во время визита руководство ОАО AtaBank провело ряд деловых встреч с представителями ряда ведущих азиатских банков и обсудило будущее сотрудничество. Напомним, что уделяющий особое внимание азиатскому финансовому рынку ОАО AtaBank, еще в 2017 году подписал соглашение о сотрудничестве с ведущей платежной системой Китая Union Pay International.

Функционирующий с 1993 года ОАО AtaBank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

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