Правительство Азербайджана выкупит земли под строительство дороги Баку-граница с РФ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане земельные участки, которые подпадают под территорию новой автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией, будут выкуплены правительством.
Соответствующее решение принял Кабинет министров страны. Выкупить эти земли поручено Государственному агентству автомобильных дорог.
Агентство в рамках специальной комиссии оценит приобретаемые земельные участки, в том числе вместе с имуществом
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование покупки земельных участков, подпадающих под строительство новой дороги.
(Автор: Ильхама Исабалаева)
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