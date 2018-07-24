Правительство Азербайджана выкупит земли под строительство дороги Баку-граница с РФ

24 июля 2018 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане земельные участки, которые подпадают под территорию новой автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией, будут выкуплены правительством.

Соответствующее решение принял Кабинет министров страны. Выкупить эти земли поручено Государственному агентству автомобильных дорог.

Агентство в рамках специальной комиссии оценит приобретаемые земельные участки, в том числе вместе с имуществом

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование покупки земельных участков, подпадающих под строительство новой дороги.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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