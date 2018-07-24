В AccessBank мне всегда рады - Репортаж с прифронтовой зоны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Кто может быть дороже для банка, чем его клиенты? На наш взгляд, никто! Банк радуется их успеху так же, как и своему. Откровенно говоря, таких успешных клиентов у нас немало. Они растут вместе с нами, а мы - с ними. Мы, AccessBank, решили поделиться историями успехов наших клиентов.

Первым героем нашего проекта является Разим Абышов - житель села Гайнаг Гапанлы Тертерского района, расположенного в 400 километрах от Баку. Отметим, что это село находится в прифронтовой зоне. Перед тем, как назначить встречу, Разим Абышов поинтересовался о чем пойдет речь, и узнав о сути втречи, ответил коротко: "Мои двери всегда открыты для сотрудников AccessBank!"

Честно говоря, я не был знаком с этим человеком, но с первых минут он впал мне в душу. Признаюсь - речь не идет о его хвальбах в адрес AccessBank. Мы согласовали с Разимом Абышовым время и место встречи. Говоря его словами, он работает 24 часа в сутки.

Через два дня я уже был в Тертере. Разумеется, я расспросил местных жителей, как найти моего героя. Выяснилось, что Разим Абышов здесь весьма известная личность.

Немного спустя, я получил возможность лично узнать его. Передо мной стоял простой сельчанин с мозолистыми руками. Я сразу понял, что этот сельчанин человек, любящий порядок, и знающий своё дело…

У дома сразу завязалась беседа:

- Боюсь сглазить, вас тут почти все знают…

- (Скромно улыбаясь) В сельской местности все знают друг друга…

- Но ведь не каждому дано прославить себя.

- Это так. Но мы дружелюбная семья - возможно, в этом дело.

Затем мой собеседник поинтересовался, почему я выбрал в качестве первого героя именно его. Ответ прост: наш клиент сотрудничает с AccessBank более 10 лет, и является одним из самых образцовых клиентов. Его реакция на это также была интересной:

- Честно говоря, 10 лет тому назад я обратился во многие банки, но ни один из них не выдал мне кредит даже на сумму 1000 манатов. И только AccessBank выдал мне 2000 манатов. Ваши сотрудники сказали, что если у меня дела пойдут должным образом, то смогут выдать и дополнительные средства. С того дня я работаю с вашим банком.

- Вы начали своё дело с 2000 манатами?

- Совершенно верно. Для начала купил две коровы. Слава богу, дела пошли как надо, и количество скота увеличилось. Позднее я вновь взял в AccessBank еще один кредит, и расширил хозяйство. Теперь у меня 50 голов телят, и 100 голов овец. Всё, что у меня есть, я приобрёл за счёт AccessBank…

- На мой взгляд, основоположником вашего успеха являетесь вы сами. Ведь немало тех, кто брал кредит, но не мог распоряжаться этими деньгами…

- Я всегда говорю своим детям, что не следует транжирить банковские деньги! Растратил эти деньги налево-направо – все пропадет! Деньги должны приносить доход. Кроме того, самое большое наше преимущество в том, что у нас весьма сплочённая семья. У меня трое сыновей и каждый из них работает день и ночь, помогая мне. Есть неписанный закон, который гласит: если ты будешь усердно трудиться, это принесет свои плоды!

Разим Абышов считает себя образцовым клиентом. Говорит, что он ежемесячно производит оплату по кредиту раньше даты погашения, и эта традиция длится уже более 10 лет. Наш клиент недоумевает, почему некоторые люди, чтобы совершать оплату, едут из Тертера в Барду, в местный филиал: "Посмотри на мой телефон. Уже по нему видно, что я далёк от современных технологий. Но при этом я знаю, что оплату можно произвести и через терминалы, установленные в ближайших маркетах. Я злюсь, когда вижу, что кто-то ради погашения кредита едет из Тертера в Барду. Ведь при этом он тратит на горючее половину суммы кредита!"

Я также расспросил его об отношении нашего филиала к нему. Его ответ был кратким: "В этом банке мне всегда рады!"

Наш клиент говорит, что временами сотрудники филиала "Барда" навещают его, проводят мониторинг. Мой герой отметил также преимущество данного фактора: "Однажды односельчанин пришёл ко мне и попросил одолжить ему 10-15 голов скота, чтобы он смог взять кредит. Я возразил и сказал, что в банке тоже не дети сидят… Что ты ответишь, если внезапно прибудут проверять?!"

По его словам, неправильно рассматривать сельское хозяйство только как бизнес: "Я очень привязан к земле, к своему хозяйству. То, чем я занимаюсь словно продлевает мне жизнь. Каждое животное требует индивидуального подхода. Они тоже живые существа и все чувствуют: если будешь ухаживать за ними с любовью, то пожнешь плоды; если будет отсутствовать любовь, то и результаты будут не хорошими. Никому не секрет, что у нас плодородные земли. Это очень важный фактор, но если ты не вкладывашь свою душу и любовь в свое дело, то плодородность земли тебе не поможет. Поверьте, с тех пор, как я начал заниматься этим делом, то каждый день узнаю что-то новое. Представьте, я даже научился ветеринарству. Давайте говорить на чистоту, кто может любить твое хозяйство больше, чем ты сам?!"

Воистину, общаться с нашим клиентом было очень интересно, и мне не хотелось завершать нашу беседу. Прощаясь, я осведомился у своего героя насчёт его дальнейших планов, и он сообщил, что в ближайшем будущем планирует расширить свое хозяйство: "Я собираюсь взять у вас кредит на новую постройку. Пусть сотрудники филиала "Барда" учтут это".

Я же в свою очередь ответил Разим Абышеву его же словами: "Вы же знаете, что в нашем банке вам всегда рады. Наши двери всегда открыты для вас, как и для всех клиентов!"

Илькин Ахмедов,

Баку-Тертер-Баку

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