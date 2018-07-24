В Азербайджане меняются цены на ж/д пассажироперевозки

24 июля 2018 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 27 июля 2018 года будут внесены некоторые изменения в тарифы на проезд в скорых и пассажирских поездах, курсирующих по стране, сообщает во вторник ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"Для регулирования спроса на нижние и верхние места в плацкартных и купейных вагонах, а также на места в СВ, с 27 июля стоимость проезда в курсирующих по стране скорых и пассажирских поездах будет повышена в среднем на 10 процентов", - говорится в сообщении ЗАО.

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