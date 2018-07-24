В Узбекистане установлен минимальный размер претензии при камеральных проверках

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане установлен минимальный размер претензии по результатам камеральных проверок, передаёт "Газета.uz" со ссылкой на Государственный налоговый комитет Узбекистана.

Теперь если взыскиваемая сумма в бюджет меньше, чем расходы по ее взысканию, требования не отправляются. Первоначально планируется не отправлять требования, сумма претензий по которым меньше, чем сумма почтовых расходов по их доставке, то есть 5 000 сумов.

Такое решение принято, чтобы оправдать расходы по взысканию требований. По итогам изучения выяснилось, что сумма каждой предъявленной претензии за первые полгода по 154,7 тысячи требований (54 процента) составила менее одного минимального размера заработной платы.

Чтобы исключить дублирование необоснованных требований по итогам камерального контроля они будут направляться только один раз по итогам квартала в единой форме.

По данным ГНК, из направленных в первом полугодии 283,8 тысячи требований не подтвердились 73,2 тысячи требований (26 процентов претензий), из них – 10,7 тысяч (15 процентов) направлены налогоплательщикам от 4 до 7 раз повторно.

Всего размер взысканных налогов в рамках камерального контроля составил 640,8 миллиарда сумов.

Принято решение распределить функции по камеральным проверкам согласно пороговому размеру годового оборота предприятий между налоговой инспекцией (до 1 миллиарда сумов), налоговым управлением (свыше 1 миллиардов сумов) и Государственным налоговым комитетом – по крупным налогоплательщикам (свыше 55 миллиардов сумов).

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