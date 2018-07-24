USAID оказывает поддержку сельскохозяйственному сектору Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Агентства США по международному развитию (USAID) оказывает помощь узбекским производителям плодоовощной продукции в расширении бизнеса на внутреннем и международном рынках, передаёт "Подробно.uz".

Содействие оказывается в установлении связей между узбекскими компаниями и американскими поставщиками новейших материалов и оборудования, а также выходе этих компаний на новые международные рынки с тем, чтобы они смогли увеличить экспорт своей продукции. Одной из таких компаний стала - Gold Dried Fruit Export LLC (GDF).

Компания GDF была основана в 2012 году для переработки свежей и производства сушеной и замороженной плодоовощной продукции, а также ее упаковки и поставки на местные и экспортные рынки.

Чтобы улучшить качество грецких орехов, GDF при содействии USAID закупила древесный подвой у американского производителя из Калифорнии. Компания также приобрела сельскохозяйственную технику из США для повышения эффективности внутрихозяйственных операций.

«Компании, подобные той, которую мы посещаем сегодня, важны, потому что они создают рабочие места по всему Узбекистану и повышают качество реализуемых фруктов и овощей. В течение многих лет USAID поддерживал развитие аграрного сектора Узбекистана. USAID работал вместе с Правительством Узбекистана, чтобы помочь производителям соответствовать требованиям международных рынков», - отметил в ходе визита заместитель помощника госсекретаря Генри Эншер.

Отметим, что с целью расширения рынков компании, USAID связал компанию с потенциальными покупателями на экспортных рынках и предоставил консультации по улучшению качества продукции. В результате торговой миссии по экспорту плодоовощной продукции и ознакомительной поездки по транспорту и логистике в Прибалтику, организованной USAID с 9 по 14 апреля 2018 года, GDF подписала договоры о намерении экспортировать продукцию (LOI) с шестью латвийскими и литовскими компаниями на сумму свыше 17 миллионов долларов США.

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