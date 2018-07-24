Состоялся второй тираж лотереи "Все такситы ведут в Милан"

24 июля 2018 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 15 мая до 15 сентября 2018 года владельцы BirKart, совершившие покупки такситом у партнеров банка, автоматически становятся участниками лотереи от Kapital Bank.

23 июля состоялся второй тираж лотереи и 100 клиентов выиграли по 50 манатов, 10 клиентов сертификат на туры в пределах страны на сумму 300 манатов и один клиент iPhone X. Список победителей опубликован на сайте – www.kapitalbank.az/news/milan-475?hl=ru.

Согласно условиям, каждая покупка по такситной оплате равняется одному шансу в лотереи. 22 числа каждого месяца среди участников лотереи будут разыграны 50 манатов для 100 победителей, 10 сертификатов на туры в пределах страны на сумму 300 манатов и iPhone X. В завершающим тираже лотереи будет разыгрываться основной приз – поездка в Милан на двоих и 2 000 манатов.

Следует отметить, BirKart могут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию и зарплату посредством Kapital Bank. Карта станет доступной всем подавшим заявку в любой филиал банка, кому в момент подачи заявки больше 18 лет. BirKart имеет ряд преимуществ, таких как: получение таксита до 18 месяцев, до 40 дней беспроцентного кредита, снятия всей суммы в виде денежных средств по карте и возможность получить до 10 процентов кешбэка при оплате продуктов и услуг. Карта выпускается на базе платежной системы Visa, сроком до 36 месяцев и обеспечивается бесплатным SMS уведомлением со стороны Kapital Bank.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях во всех районах и городах Азербайджана.

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