Акция для пенсионеров от Unibank: “Получи наличный кредит без комиссии”

24 июля 2018 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца месяца пенсионеры, которые оформят кредит в Unibank, получат наличный кредит БЕЗ КОМИССИИ! Теперь, пенсионеры, обратившись в филиалы Unibank, могут оформить кредит до 20 000 манатов с комиссией в ноль процентов, сообщает банк во вторник.

Кредит в Unibank предоставляет особые преимущества пенсионерам:

- комиссия 0%
- нет взноса за страхование;
- не требуется поручитель;
- клиент сам выбирает дату оплаты;
- сумма до 20 000 манатов;
- минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манатов;
- процедура кредитования очень проста.

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

- написав на whatsapp 050 778 8117;

- позвонив на информационный центр 117;

- обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh) или же в филиалы Unibank.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им. С.Вургуна); 14-ый филиал (Бешмертебе); 13-ый филиал (“Иншаатчылар”); 9-ый филиал (ASAN 1 Kommunal); “Гянджлик”; “Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”; 10-ый филиал (“Ахмедлы”); 19-ый филиал (“Бакиханов”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгайыт”.

Региональные филиалы: “Гянджа”; “Барда”; “Кяпяз”; “Мингячевир”; “Товуз”; “Губа”; ”Шамкир”; “Шеки”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

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