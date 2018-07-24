Китай снизил розничные цены на бензин и дизельное топливо

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР объявил о решении снизить со вторника розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщает агентство "Синьхуа".

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Китае снизятся на 125 юаней (около 18,49 долларов) и 120 юаней за тонну соответственно.

Госкомитет потребовал от ведущих китайских нефтяных компаний - PetroChina, Sinopec и CNOOC гарантировать стабильность рыночных поставок и цен.

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