МИД: Китайская сторона не намерена стимулировать экспорт за счет конкурентной девальвации валюты

Китайская сторона не намерена стимулировать экспорт за счет конкурентной девальвации валюты, сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя заявления США о том, что китайская сторона осуществляет манипуляцию обменным курсом юаня.

Гэн Шуан отметил, что обменный курс юаня главным образом определяется предложением и спросом на рынке, он претерпевает как снижение, так и повышение. В настоящее время базовые аспекты китайской экономики продолжают улучшаться, что оказывает сильную поддержку сохранению базовой стабильности обменного курса юаня.

"Китайская сторона не намерена стимулировать экспорт за счет конкурентной девальвации валюты, это последовательная позиция китайской стороны", -- сказал официальный представитель МИД.

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